İsrail güçlerinin başından vurarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin öğretmeni: Gitmemesi için yalvardım

08 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:51

Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesi Türkiye'nin yanı sıra mezun olduğu Washington Üniversitesi'nde de büyük bir şok yaşattı. Bir üniversite öğretmeni, ''Ona oraya gitmemesi için yalvardım'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü herkesi hüzne boğdu. Mezun olduğu Washington Üniversitesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenleri Ayşenur'un her daim adaletsizlikle savaştığını söyleyerek hüzünlerini paylaştı.

Washington Üniversitesi'nde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi'nin okuldan arkadaşları ve öğretmenleri, genç kadının Filistin davasının dünyaya duyurulmasını çok önemseyen, güçlü adalet duygusuna sahip bir insan olduğunu anlattı.

''BATI ŞERİA'YA GİTMEMESİ İÇİN YALVARDIM''

Washington Üniversitesi'nde Orta Doğu Dilleri Profesörü Aria Fani, öğrencisi olan Ayşenur için "Ona Batı Şeria'ya gitmemesi için yalvardım ama Filistinlilere yönelik baskıyı bizzat görmesi gerektiğine inanıyordu. Nerede olursa olsun adaletsizlikle savaştı" dedi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Fani, Eygi'nin mezuniyet töreninde sahneye "Özgür Filistin yazılı bir bayrakla çıktığını belirterek "Ben de 2013'te Batı Şeria'ya gitmiştim ve ona ilham verdiğimi bilmiyordum. Onu durdurmaya çalıştım ve şiddet konusunda uyardım. En kötü ihtimalle bir uzvunu kaybedip döneceğini düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

Profesör Fani, "Batı Şeria'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyordu. Üniversitedeki Filistin gösterilerinde en öndeydi ve bu onun için çok önemliydi. Kısa hayatında ilkelerine çok bağlı biriydi" dedi.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'YE NE OLDU?

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Eygi'nin ölümü, 2003'te İsrail ordusunun buldozeri tarafından öldürülen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin katledilmesine benzetiliyor. 23 yaşında ölen Corrie de tıpkı Eygi gibi Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi olarak İsrail işgaline karşı Filistinlilere destek için Batı Şeria'ya gitmişti.