İsrail halkının ABD'de hangi başkan adayını desteklediği ortaya çıktı! Bir isim açık ara önde

31 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:46

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde İsrail'in tarafı belli oldu. İsrail'in 12. Kanalı, ABD seçimleri için bir anket düzenledi. Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçecek at başı seçim yarışı için İsrail halkı açık ara bir başkan adayını ön plana çıkardı.

Kamala Harris'ten bir garip seçim kampanyası: Oyunculara ulaşmak için Fortnite'ı kullandı

Kamala Harris'ten bir garip seçim kampanyası: Oyunculara ulaşmak için Fortnite'ı kullandı

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçecek seçim yarışında İsrail'in kimin başkan olmasını istediği ortaya çıktı. İsrail'in 12. Kanalı, ABD seçimleri için bir anket düzenledi. Ankette İsrail halkına ''ABD seçimlerinde hangi adayı destekliyorsunuz?'' diye soruldu.

Anket sonucu, televizyonda yayımlandığında bir isim açık ara farkla ön plana çıktı. İsrail halkının yüzde 66'sı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı seçti. Demokratların adayı Kamala Harris ankette sadece yüzde 17 oy aldı. Ankete katılanların yüzde 17'si ise iki aday arasında da seçim yapmayı tercih etmedi.

İSRAİL İKTİDARININ DA TARAFI BELLİ

İsrail'de iktidar partisi Likud üyelerine ''ABD seçimlerinde hangi adayı destekliyorsunuz?'' diye sorulduğunda ise yüzde 93 oranında Donald Trump tercih edildi. Kamala Harris'e bu anketten de yüzde 1 oranında destek çıktı.

Ankette, Donald Trump'ın İsrail yanlısı açıklamalarının işe yaradığı görülürken Başkan Joe Biden hükümetinin Orta Doğu'daki savaşları yönetme şekline eleştiriler gözler önüne serildi.

JOE BIDEN'IN HAMLELERİ KAMALA HARRIS'İ YAKTI

Öte yandan Joe Biden, Gazze'de önerdiği ateşkes için 30 günlük bir süre vermiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, silah desteğini çekmekle tehdit etmişti. Donald Trump ise Biden'ın bu tehdidi üzerine İsrail'e silah desteğini çekmeyeceğini vurgulayan açıklamalarda bulunmuştu.