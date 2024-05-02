İsrail-Hamas ateşkesinde olumlu gelişme! İsmail Haniye duyurdu

02 May 2024 16:50 - Güncelleme : 02 May 2024 17:05

Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşülen İsrail-Hamas ateşkesine dair son gelişmeler olumlu. Görüşmelerde sona gelindiği belirtilirken Hamas lideri İsmail Haniye'den yeni bir açıklama geldi.

Haniye, bir heyetin ateşkes görüşmelerini devam ettirmek için yakında Mısır'a gideceğini, arabulucu ülkeler tarafından sunulan son önerinin 'olumlu bir ruhla' inceleneceğini söyledi.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Haniye, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel'i arayarak, ''Mısır'ın oynadığı rolü takdir ettiğini ve hareketin ateşkes önerisini incelemedeki olumlu ruhunu'' vurguladı.,

3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ

Öte yandan İsrail basınına göre ateşkes teklifi, Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içeriyor.

İlk aşamada 33 esirin, 10 hafta arayla da geri kalanların serbest bırakılması öngörülüyor.

Hamas'ın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail Savaş Kabinesinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerini ele almak için bu akşam toplanacağı bildirildi. Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkili, savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 18:30'da toplanacağını belirtti.

Toplantıda, Hamas ile esir takası müzakerelerinde gelinen son durumun ele alınacağı ifade edildi.

Söz konusu toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesinin de aynı gündemle bir araya geleceği kaydedildi.