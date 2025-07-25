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 | Berkay Alptekin

İsrail-Hamas barış görüşmelerine ABD rest çekti! Özel temsilci Witkoff ekibini masadan kaldırdı

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmeleri yürüten ekibini geri çağırdı. Witkoff tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın "ateşkes konusunda isteksiz" olduğu vurgulanırken, Hamas, Witkoff'un açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.

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İsrail-Hamas barış görüşmelerine ABD rest çekti! Özel temsilci Witkoff ekibini masadan kaldırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:31

, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, "Hamas'ın konusunda isteksiz" olduğunu ileri sürerek, 'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini geri çağırması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "arabulucuların kapsamlı bir anlaşmaya varılmasında Hamas'ın yapıcı ve olumlu tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bir dönemde Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyulduğu" ifadelerine yer verildi.

Müzakere sürecinin başından bu yana çeşitli meselelerin ulusal sorumluluk ve büyük bir esneklikle ele alındığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acılara son verecek ve saldırganlığı durduracak bir anlaşmaya varılması için çaba sarf edildiği ifade edildi.

İsrail-Hamas barış görüşmelerine ABD rest çekti! Özel temsilci Witkoff ekibini masadan kaldırdı

"HAMAS'IN ATEŞKES KONUSUNDA İSTEKSİZ" OLDUĞU VURGULANDI

"Hamas'ın Filistinli gruplar, arabulucular ve dost ülkelerle yaptığı kapsamlı istişarelerin ardından nihai cevabını verdiği ve bu bağlamda kendisine sunulan notlar karşısında olumlu bir tavır sergilediği" ifade edilen açıklamada, hareketin "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son cevabının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

İsrail-Hamas barış görüşmelerine ABD rest çekti! Özel temsilci Witkoff ekibini masadan kaldırdı
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#hamas
#filistin
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#Witkoff
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