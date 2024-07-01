İsrail hapishanelerindeki işkence: Her tutuklu yaklaşık 30 kilo verdi

01 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:49

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 269 gündür devam ederken Batı Şeria'da ve İsrail hapishanelerinde de zulüm sürüyor. El Şifa Hastanesi müdürü Muhammed Ebu Salmiya, sorgu hücrelerinde çok sayıda tutuklunun öldürüldüğünü ve geride binlerce tutuklunun kaldığını söyledi.

''GÜNLÜK BİR SOMUN EKMEKTEN FAZLASI VERİLMİYOR''

İsrailli doktorların ve hemşirelerin de Filistinli tutuklulara şiddet uyguladığı, işkence ettiği hatta sanki cansız nesnelermiş gibi davrandığı ortaya çıktı. Ebu Salmiya, İsrail güçlerinin elindeki her tutuklunun yaklaşık 30 kilo verdiğini, tutuklulara yiyecek verilmediğini anlattı.

Kendisinin de siyasi nedenlerle tutuklandığını söyleyen Salmiya, İsrail'in 3 kez dava açmasına rağmen herhangi bir suçlama yöneltmediğini belirtti.

İsrail hapishanelerinde her gün mahkumların hücrelerine saldırılarak, şiddet uygulandığını söyleyen Salmiya, avukatlarla görüştürülmediklerini, uluslararası kurumların ise ziyaretine izin verilmediğini açıkladı.

Salmiya, ''2 ay boyunca tutukluların hiçbiri günde bir somun ekmekten fazlasını yemedi.'' dedi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE YER KALMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde yer kalmadığı belirtildi.

Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, aralarında 7 ay önce alıkoyduğu Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin olduğu 50 Filistinliyi bugün serbest bırakmıştı.

İSRAİL'İN ALKOYDUĞU FİLİSTİNLİ DOKTOR: İŞKENCELERE MARUZ KALDIK

İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinli Doktor Bessam Mikdad da yaşadıklarını anlattı. Doktor Mikdad, İsrail güçlerinin evine gelip ailesiyle birlikte evi terk etmesini söyledikten sonra hiçbir suçlama yöneltilmeksizin gözaltına alındığını, diğer esirlerle birlikte birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldığını ve kendilerine yeterli yiyecek ve ilaç sağlanmadığını ifade etti.

Doktor Mikdad, yaşlı genç demeden bütün esirlerin ağır işkencelere maruz kaldığına şahit olduğunu belirtti.