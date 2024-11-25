İsrail herkesi bıktırdı! Hizbullah ile arabuluculukta da bir 'pes' iddiası

25 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:07

Katar'ın Gazze ile İsrail arasındaki arabuluculuk görevinden çekilmesinin ardından bir vazgeçiş de Hizbullah ve İsrail arasında arabuluculuk görevi üstlenen ABD'li danışman Amos Hochstein'den geldi. Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkesin yakın olduğu iddialarını yalanlayan Hochstein'in anlaşmamaya varılamaması durumunda arabuluculuktan çekileceği iddia edildi.

İsrail ve Gazze​ arasındaki savaş 1 seneyi aşkın süredir devam ederken Katar​ ateşkes​ görüşmelerine artık arabuluculuk​ yapmayacağını duyurdu. Hizbullah ile İsrail arasında da arabuluculuk yapan ABD'li danışman Amos Hochstein'in, birkaç gün içinde anlaşmaya varılmaması durumunda arabuluculuk rolünden çekileceği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise Hochstein’ın "mesajının alındığı" aktarıldı. Fakat görüşmelerin son derece zorlu geçtiği belirtildi. Hochestein'in arabuluculuktan çekilme taahhüdü, kişisel bir karar mı yoksa ABD'nin resmi duruşu mu, henüz belli değil. Netanyahu’nun konuyla ilgili üst düzey bir istişare toplantısı düzenlediği bildirildi.

ATEŞKESTE İLERLEME YOK

Beyrut merkezli LBCI TV’ye konuşan Hochstein, İsrail’in anlaşmayı ilerletmesi için onay verdiğini öne süren haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Hochstein, 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan’ı ziyaret etmiş ve çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere İsrail’e gelmişti. Beyrut’ta yaptığı açıklamalarda ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Hochstein, İsrail’de Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu toplantılara ilişkin kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.