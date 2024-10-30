İsrail-Hizbullah ateşkes taslağı ortaya çıktı: ''Lübnan'dan 7 gün içinde çekilecekler''

30 Ekim 2024 23:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 00:30

Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederken İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. Taslakta çatışmaların sona ermesi sonrası İsrail ordusunun Lübnan'ı terk edeceği süreye ilişkin detay verildi. Taslakta, ABD başkanlığında Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM)'nın oluşturulacağı belirtildi.

ABD, Lübnan ve İsrail için de devreye girdi: 60 günlük ateşkes önerisi

ABD, Lübnan ve İsrail için de devreye girdi: 60 günlük ateşkes önerisi

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar devam ediyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA SÜRE

İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek” ifadeleri yer aldı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

Ayrıca “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor.

Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.

ULUSLARARASI İZLEME VE UYGULAMA MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.

İSRAİL TEHDİTLERE KARŞILIK VEREBİLECEK

"İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor.

LÜBNAN ÜZERİNDEN İSTİHBARAT UÇUŞU YAPABİLECEK

Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.