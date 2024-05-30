İsrail hükümetinde yer yerinden oynayacak! Benny Gantz iddiası olay oldu

30 May 2024 11:55 - Güncelleme : 30 May 2024 12:14

İsrail, 7 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken Tel Aviv yönetimine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de de Netanyahu, Hamas'ın elinde olan esirleri, ülkeye getiremediği için neredeyse her gün protesto ediliyor. Koltuğu sallanan Netanyahu'ya bir darbenin de savaş kabinesindeki Benny Gantz'dan geleceği iddia edildi.

BENNY GANTZ, NETANYAHU HÜKÜMETİNDEN AYRILACAK

Gazze'de 36 bin 50 insanın ölümüne neden olan Netanyahu'nun savaş kabinesinde büyük bir değişiklik olacağı konuşuluyor. İsrail merkezli medya kuruluşu Channel 12, İsrail'in savaş kabinesinin üyesi Benny Gantz'ın birkaç gün içinde Netanyahu hükümetinden ayrılacağını iddia etti.

Bu ayın başında Gantz, Netanyahu'yu Gazze için savaş sonrası bir plan ile gelmemesi durumunda İsrail'deki koalisyon hükümetinden ayrılmakla tehdit etmişti.

Öte yandan Channel 12, ayrıca bir anket çalışması da yayınladı. Anket sonuçlarına göre, Netanyahu'nun halkın başbakanlık için tercih ettiği isim olarak Gantz'ı geride bıraktığı ortaya çıktı. Son bir yıl içinde ilk kez mevcut Başbakan, Gantz'dan daha yüksek bir oy oranına sahip oldu.