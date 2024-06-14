İsrail için namlular tersine döndü! Hizbullah'tan uyarı: Hayatta kalmak için güneye kaçın

14 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:01

İsrail ile Hamas savaşının başlamasının hemen ardından başlayan Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail çatışmaları yeni bir savaşın sinyalini veriyor. Şiddetli çatışmalar, Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayacağı yönünde iddialara neden oldu. Hizbullah'ın tehdidi ise bu iddiayı kanıtlar cinsten...

İRAN YENİDEN GERİLİME DAHİL OLDU

Hizbullah'ın yüzlerce roketle saldırısına karşılık, İsrail'in, Hizbullah lideri Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürüldü. İran ise yeniden gerilime dahil olarak, İsrail'e uyarıda bulundu.

İran, İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak Lübnan'a girmesine karşı Tel Aviv'i uyardı. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani İsrail'i, "Bu çatışmadan siyonistler zararlı çıkacak" dedi. Lübnan basınında çıkan haberlerde ise İsrail-Lübnan arasında çıkacak olan savaşı şimdilik ABD'nin kapalı kapılar ardında engellediği yazıldı.

''HAYATTA KALMAK İSTİYORSANIZ GÜNEYE KAÇIN!''

Öte yandan Lübnan medyasının Telegram kanallarına dayandırdığı haberlerde Hizbullah'ın topyekün bir savaş için son hazırlıkları tamamlandığı ifade edildi. Hizbullah destekçisi Telegram kanalları şu anda İsrail'e yönelik tehditlerle dolu bunlardan en dikkat çekeni ise şu oldu:

"Hafta sonuna kadar vaktiniz var, hayatta kalamazsınız, size tavsiyem güneye kaçın."

Bu paylaşımları nedeni olarak ise Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın en önemli yardımcılarından Hasdim Safi'nin öldüğü iddiası. Hizbullah kanadı Safi'nin öldüğünü iddia etse İsrail ve Beyrut kanadından konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

''DÜŞMAN BİZİ SAVAŞ ALANINDA BEKLESİN!''

Öte yandan Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırındaki saldırılarını yoğunlaştırma sözü de vermişti. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hachem Saffieddine, üst düzey komutanlardan Talip Abdullah için düzenlenen cenaze töreninde ''Düşman bizi savaş alanında beklesin.'' demişti.

İSRAİL MANCINIKLA ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Associated Press'in haberine göre, Hizbullah saldırılarının İsrail'de yangın endişelerine neden olduğunu söylerken sosyal medyada ve İsrail medyasında paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan'a yangın çıkarıcı maddeler fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görülmüştü.