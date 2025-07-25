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 | Berkay Alptekin

İsrail ile Suriye arasında 25 yıl sonra bir ilk! Yetkililer Paris'te bir araya geldi

Suriye ve İsrail, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın öncülüğünde Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Görüşme 25 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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İsrail ile Suriye arasında 25 yıl sonra bir ilk! Yetkililer Paris'te bir araya geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:04

İşgalci 'in, topraklarına gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası iki ülke arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor. Bölgeyi istikrarsızlaştıran İsrailli ve Suriyeli yetkililer, yeni krizleri önlemek üzere 'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın katılımıyla dün akşam 'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimin azaltılmasıydı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi" ifadelerine yer verdi.

İsrail ile Suriye arasında 25 yıl sonra bir ilk! Yetkililer Paris'te bir araya geldi

"2000'DEN BU YANA BİR İLK"

Tom Barrack, görüşmeye katılan yetkililerin ismini açıklamazken, ABD'li haber sitesi Axios, İsrail tarafını Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin temsil ettiğini aktardı.

The Times of Israel gazetesi ise İsrailli ve Suriyeli bakanların en son 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el-Şara'yı için Batı Virginia'da ağırladığı ziyaret sırasında bir araya geldiğini belirtti.

Suudi medyası salı günü, İsrail'in geçtiğimiz hafta Şam ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya düzenlediği saldırılar ve bölgede Bedeviler ile Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin güvenlik konularında diyaloğu yeniden başlattığını duyurmuştu.

İsrail ile Suriye arasında 25 yıl sonra bir ilk! Yetkililer Paris'te bir araya geldi
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#İsrail
#suriye
#fransa
#diplomasi
#barış görüşmeleri
#Abd
#Doğu Ortadoğu Krizi
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