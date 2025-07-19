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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, İsrail ve Suriye'nin ateşkes konusunda anlaştığını söyledi. Barrack, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 02:20

ABD'nin Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, İsrail Çarşamba günü Şam'a hava saldırıları düzenlerken , güneydeki hükümet güçlerini de vurarak geri çekilmelerini talep etti.

X HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/USAMBTurkiye/status/1946333767918080341

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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#İsrail
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#Sınır Batışması
#Dürzi
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