İsrail ilk kez hedef aldı! Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı

19 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:45

BM, Gazze'deki katliamı bir kez daha gözler önüne serdi: İsrail, binlerce çocuğu öldürdü ve sakat bıraktı

BM, Gazze'deki katliamı bir kez daha gözler önüne serdi: İsrail, binlerce çocuğu öldürdü ve sakat bıraktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye ilk kez saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolundaki Şabriha köyüne art arda iki kez saldırdı.

NNA başka bir haberinde ise saldırıda Şabriha ve Burgaliye beldesi arasındaki kıyı bölgesinde bulunan üç katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

KÖYDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Lübnan medyasının yayımladığı görüntülerde, hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı ve kentin kuzey girişinden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki köyden dumanların yükseldiği görüldü.