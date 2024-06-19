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İsrail ilk kez hedef aldı! Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:45
İsrail ilk kez hedef aldı! Lübnan&#039;ın Sur kentine hava saldırısı

Gazze'yi abluka altında alan işgalci İsrail ordusu, ilk kez Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur yakınlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye ilk kez saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolundaki Şabriha köyüne art arda iki kez saldırdı.

NNA başka bir haberinde ise saldırıda Şabriha ve Burgaliye beldesi arasındaki kıyı bölgesinde bulunan üç katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

KÖYDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Lübnan medyasının yayımladığı görüntülerde, hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı ve kentin kuzey girişinden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki köyden dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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