İsrail inkar etti: Patlayan cihazlarla ilgimiz yok!

23 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:37

Lübnan'da önce çağrı cihazlarının ve sonra telsizlerinin patlatılmasının ardından gözler in çevrildiği İsrail'den ilk resmi açıklama geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog saldırılardan sorumlu olmadıklarını belirtirken, saldırıların hedefi Hizbullah'ın çok sayıda düşmanı olduğunu ifade etti.

Lübnan​'da 17 Eylül'de Hizbullah​ mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlatılmış, bir sonraki gün ise ülkenin güneyinde ve Beyrut'ta telsizler hedef alınmıştı. İsrail'in arkasında olduğu belirtilen siber saldırılarda 37 kişi ölürken, binlerce kişi de yaralanmıştı. Ancak tüm okların gösterdiği İsrail ilk resmi açıklamasında olayın sorumluluğunu üstlenmedi.

MASUMİYET TABLOSU ÇİZDİ!

Sky News'e konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog​, saldırılarla kendilerinin ilgisinin bulunmadığını belirtti. "Öncelikle, bu veya şu operasyon kaynağıyla herhangi bir bağlantıyı kesin olarak reddediyorum" diyen Herzog, "Bu savaşta korkunç trajediler yaşanıyor ve biz asla oraya varmak istemiyoruz. Ancak kendimizi savunma hakkımız var ve gerçek İsrail'in kuzeyinde barış için yaşayan İsrailliler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Dürziler ve Yahudiler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH LÜBNAN'I YOK EDİYOR"

Lübnan'da iki gün peş peşe yaşanan siber saldırılarda İsrail'in sorumlu olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Herzog, şunları söyledi: "İlgimiz yok, sadece orada çok sayıda Hizbullah düşmanı olduğunu söylemekle yetindim, bugünlerde oldukça fazla. Hizbullah Lübnan'ı boğuyor ve yok ediyor, Lübnan'da tekrar tekrar ve tekrar kargaşaya sürüklüyor."