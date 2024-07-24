İsrail insanlık suçlarına bir yenisini ekledi: Filistinli genci canlı kalkan yaptılar!

24 Temmuz 2024 08:41 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 08:41

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana eşi benzeri görülmemiş katliamlara imza atarak, aleni bir soykırım girişimine imza atan İsrail, işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında da sistematik zulmünü sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti de dün son iki günde ikinci kez İsrail askerlerinin hedefi oldu.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, kente bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde bir evi kuşatma altına alan işgal güçleri evi kamikaze drone ile vurdu.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntüde ise İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.

BULDOZER VE KEPÇELERLE SEVK

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise Azbet el-Cerad bölgesine çok sayıda askeri araç ile buldozer ve kepçe sevk edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, dün de El Halil ve Tulkerim kentlerine saldırmış ve 7 Filistinliyi şehit etmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal edeh silahlı İsrailli sivillerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail askerleri, 22 Haziran'da da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cebin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı