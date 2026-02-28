İsrail-İran askeri gücü karşılaştırması! 2 ülkenin askeri güçlerinin kapasitesi belli oldu: İşte ellerindeki tüm kozlar

İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'a saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırısının ABD ile ortak yürütüldüğünün altı çizilirken, İran'ın da bu saldırılara misilleme yapacağı duyuruldu. Saldırı tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail ve İran askeri güçlerinin kapasitesi belli oldu. Peki iki ülkenin askeri gücü nasıl? İşte detaylar...