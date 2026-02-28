İsrail-İran askeri gücü karşılaştırması! 2 ülkenin askeri güçlerinin kapasitesi belli oldu: İşte ellerindeki tüm kozlar

Kategoriler
İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'a saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırısının ABD ile ortak yürütüldüğünün altı çizilirken, İran'ın da bu saldırılara misilleme yapacağı duyuruldu. Saldırı tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail ve İran askeri güçlerinin kapasitesi belli oldu. Peki iki ülkenin askeri gücü nasıl? İşte detaylar...
Genel askeri güç sıralaması
İran: 16
İsrail: 15
NÜFUS
İran: 88 milyon
İsrail: 9 milyon 400 bin
Askerlik çağındakiler
İran: 1.414.191
İsrail: 131.637
Aktif personel
İran: 610.000
İsrail: 169.500
Paramiliter güçler
İran: 220.000
İsrail: 35.000
Hava gücü:
İran: 551
İsrail: 597
Savaş uçağı
İran: 188
İsrail: 239
Hava tankerleri
İran: 6
İsrail: 13
Helikopterler
İran: 129
İsrail: 127
Saldırı helikopterleri
İran: 13
İsrail: 48
KARA GÜCÜ
Tank
İran: 2.675
İsrail: 1.300
Zırhlı araçlar
İran: 75.939
İsrail: 62.380
DENİZ GÜCÜ
İran: 109
İsrail: 82
Denizaltılar
İran: 25
İsrail: 6
Fırkateyn
İran: 7
İsrail: 0