"BOMBAYI ELLERİNDEN ALDIK"
İsrail'in başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam ederken, İran'dan misilleme gecikmedi. İsrail'in kalbi Tel Aviv'de de birçok noktada gece boyunca patlama sesleri yükseldi. İki ülke de misilleme üstüne misilleme ile geceyi geçirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a düzenlediği hava saldırısıyla alakalı, "Dün muhteşem bir askeri başarı elde ettik, 'bombayı' ellerinden aldık ve yapabilselerdi kullanırlardı." ifadelerine yer verdi.
İRAN, İSRAİL'E 15 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran’dan 15 balistik füze fırlatıldığı ve füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Aşdod’a düştüğü kaydedildi.
İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME TEHDİDİ
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınadı. Musevi, yayımladığı mesajda, "ABD, vahşi ve saldırgan Siyonist rejime verdiği desteği sürdürerek İran’ın egemenliğini açıkça ihlal etti ve kutsal topraklarımıza saldırarak doğrudan savaşa girdi" dedi.
ABD’ye yönelik net bir uyarıda bulunan Musevi, "Artık sadece gayrimeşru ve saldırgan evladını cezalandırmakla yetinmeyeceğiz. Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD’nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
İRAN, İSRAİL'E AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ
İran'ın Loristan Eyaleti'ne bağlı Hürremabad şehrinde, İsrail’e ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Sosyal medyadaki görüntülerde, yere çakılan İHA’nın parçaları dikkat çekti.
İSRAİL'DEN YENİ HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'ın batısına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu. Ordunun açıklamasında, İran ordusuna ait askeri tesis ve karargahların hedef alındığı belirtildi. İran basını, saldırılarda Kırmanşah'ın hedef alındığını açıkladı.
İSRAİL'İN CASUSU İRAN'DA İDAM EDİLDİ
İran, İsrail adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişinin idam edildiğini bildirdi. İranlı yetkililer, İdam edilen kişinin Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh isimli casusluktan hüküm giyen bir şahıs olduğu kaydetti.
RUSYA'DAN İRAN'A DESTEK VE NÜKLEER FELAKET UYARISI
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, tansiyonun daha da yükselmesi halinde Orta Doğu'nun büyük bir çatışmanın eşiğine geleceği uyarısını yaptı. Nebenzia, "Eğer bu tırmanış durdurulmazsa, sadece bölge değil, tüm uluslararası güvenlik sistemi öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Hatta dünya bir nükleer felaketin eşiğine gelebilir" dedi. Nebenzia, ABD'nin İran'a saldırarak "Pandora'nın kutusunu açtığını" da sözlerine ekledi.
Rusya'nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsfahan, Natanz ve Fordo'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ters teptiğini savundu.
Medvedev, "Nükleer madde zenginleştirme – ve artık açıkça söyleyebiliriz ki, nükleer silah üretimi – devam edecek" ifadelerini kullandı. Medvedev, 'İran'ın siyasi rejiminin ayakta kaldığını ve büyük ihtimalle daha da güçlendiğini' belirtti.
TRUMP'TAN NÜKLEER TESİS ÇIKIŞI: 'YOK OLDU'
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.
Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "Yok edildi' demek doğru bir ifade" dedi.
Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
İran İsrail topraklarına balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Ancak İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.
Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı.
İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.
TRUMP: İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLMASIN?
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.
Trump, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın "muazzam" olduğu ifade etti. "Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi." ifadelerine yer veren Trump, ABD ordusunu övdü.
Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaşırken, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler." sözlerini kaydetti.
İSRAİL BİR KEZ DAHA İRAN'A SALDIRDI
İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı ileri sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.
Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
"TAHRAN'DA 200'Ü AŞKIN NOKTA VURULDU"
Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’da 200’den fazla noktayı hedef aldığını, saldırılarda 120’den fazla konutun tamamen yıkıldığını ve 500’den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.
NETANYAHU: HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR SAVAŞA DEVAM
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, "İran’daki operasyonlar, hedeflerimize ulaştığımızda sona erecek" dedi.
Netanyahu ayrıca ABD'nin Fordow tesisine büyük zarar verdiğini ve konuyu inceleyeceklerini belirtti.
İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME KARARI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Rızayi, toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.
"NÜKLEER TESİSLER YOK OLSA DA OYUN BİTMEDİ"
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani, yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.