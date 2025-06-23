Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, tansiyonun daha da yükselmesi halinde Orta Doğu'nun büyük bir çatışmanın eşiğine geleceği uyarısını yaptı. Nebenzia, "Eğer bu tırmanış durdurulmazsa, sadece bölge değil, tüm uluslararası güvenlik sistemi öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Hatta dünya bir nükleer felaketin eşiğine gelebilir" dedi. Nebenzia, ABD'nin İran'a saldırarak "Pandora'nın kutusunu açtığını" da sözlerine ekledi.

Rusya'nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsfahan, Natanz ve Fordo'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ters teptiğini savundu.

Medvedev, "Nükleer madde zenginleştirme – ve artık açıkça söyleyebiliriz ki, nükleer silah üretimi – devam edecek" ifadelerini kullandı. Medvedev, 'İran'ın siyasi rejiminin ayakta kaldığını ve büyük ihtimalle daha da güçlendiğini' belirtti.