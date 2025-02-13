İsrail, İran'a saldırı hazırlığında, hedefler belli! ABD Başkanı Donald Trump da destek verebilir

İsrail'in Gazze'de ateşkesin ardından yeni bir saldırı planladığını ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ) yazdı. Haber, ABD istihbaratının hazırladığı rapora dayandırıldı. Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.

İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

NÜKLEER TESİSLERE 'ÖNEMLİ SALDIRILAR'

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Raporda, bu kapsamda İsrail'in, İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine "önemli saldırılar" düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

TRUMP İRAN SALDIRISINA DESTEK VEREBİLİR

İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti.

Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

HAMANEY ABD İLE MÜZAKERE KAPISINI KAPATTI

Öte yandan ABD ile İran'ın yeniden müzakerelere hazırlandığı düşünülürken ülkenin en üst otoritesi Ayetullah Ali Hamaney, 8 Şubat'ta nükleer müzakerelere dair hükümetin açıklamalarına karşı sert bir tutum sergileyerek, ABD ile müzakerelerin kesinlikle İran'ın ulusal çıkarlarına uygun olmayacağını belirten bir konuşma yapmıştı. Hamaney, ABD'nin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan Trump döneminde tek taraflı olarak çekilmesini hatırlatarak, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir." demişti. İran lideri, bu açıklamayla, hükümetin ABD ile çözüm arayışını sert bir şekilde reddetti ve hükümetin bu yöndeki diplomatik planlarını boşa çıkarmıştı.