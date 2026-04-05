İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İranlıların telefonuna sızarak konuşmalarını dinleyebildiğini iddia etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İsrail, İranlıların telefonlarına sızdığını iddia etti İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İranlıların telefon konuşmalarını dinleyebildiğini iddia etti ve İran'a yönelik saldırıların başlayacağı tarihe dair spekülasyonlara değindi. Ben-Gvir, İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına dair gazetecilerden onlarca telefon aldığını belirterek, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu. Güvenlik konusundaki gizli bilgileri paylaşanların yargılanması gerektiğini ancak Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer'in sözcüsü Elior Azran'ın durumunun farklı olduğunu öne sürdü. Ben-Gvir, Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini, hatta kendisinin bile bu konuda bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Lübnan'a yönelik saldırılara ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna değinerek, bu hedefe ulaşmaktan başka seçenekleri olmadığını belirtti. Halkı kandırmamaları ve insanlara kısa sürede her türlü hedefe ulaşılabileceğini söylememeleri gerektiği konusunda hemfikir olduğunu itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Ben-Gvir, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat gününe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRANLILAR TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN HABERDAR İDDİASI

İranlıların yaptığı telefon görüşmelerinden haberdar olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, 28 Şubat'ta İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin gazetecilerden onlarca telefon aldığını söyledi.

Ben-Gvir, "Elbette onlara cevap vermedim. Bu ciddi bir mesele. Neden bakanı arayıp soruyorsunuz? Elbette bunun sonuçları var." ifadelerini kullanarak, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu.

Liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer'in sözcüsü Elior Azran'ın, İran'a saldırılar başlamadan önce "Az önce önemli bir bilgi aldım. Kendinize dikkat edin, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa geçiyoruz." ifadelerini kullanması hakkında düşünceleri sorulan Ben-Gvir, güvenlik konusundaki gizli bilgileri paylaşanların yargılanması gerektiğini, fakat burada durumun farklı olduğunu, Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Kroizer'in ve Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini, hatta kendisinin bile bu konuda bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Lübnan'a yönelik saldırılara ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da işaret eden Ben-Gvir, bu hedefe ulaşmaktan başka seçenekleri olmadığını ileri sürmesine rağmen "Halkı kandırmamamız gerektiğine, insanlara bir-iki gün içinde her türlü hedefe ulaşabileceğimizi söylemememiz gerektiğine katılıyorum." itirafında bulundu.