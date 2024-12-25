İsrail, işgali protesto eden Suriyelilere ateş açtı: Yaralılar var

25 Aralık 2024 12:47 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:00

İsrail askerleri, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başladığı işgal girişimini protesto eden Suriyelilere ateş açtı. İsrail ordusu tarafından açılan ateşte, 3 sivil yaralandı.

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Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından İsrail işgali başladı. Tampon bölge bahanesiyle Suriye'de Golan Tepeleri'ni işgal eden ve her geçen gün işgali genişleten İsrail bir de sivillere ateş açtı.

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse​​​​​​​ köyünde bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi. Protesto sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı.

İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.