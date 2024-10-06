İsrail itiraf etti! İran saldırısında askeri üsler harabeye döndü

06 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:39

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul etti. Öte yandan saldırılar sonucunda uçakların zarar görmediğini ileri sürdü.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırıları sırasında zarar gördüğünü kabul etti.

İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.

Hagari, İsrail'in 3 Ekim Perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfettin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.

SEYFETTİN'İN AKIBETİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfettin olduğunu ileri sürmüştü.

Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Seyfettin olduğu ileri sürülse de Seyfettin’in akıbeti belirsizliğini koruyor.