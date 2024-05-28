İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

28 May 2024 08:51 - Güncelleme : 28 May 2024 09:16

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararını tanımadı. Sivillerin üzerine bombalar yağdırarak canlı canlı yakan İsrail, tüm tepkilere rağmen Refah'ı vurmaya devam ediyor. Gece boyunca Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi, topçu atışlarıyla ve insansız hava araçlarıyla vuruldu.

İSRAİL YİNE ÇADIRDAKİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Tel es-Sultan'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında bulunan "Ebu Cerad" ailesine ait çadırı bombaladı.

İsrail ordusunun, 2 gün önce bir çadır kampı hedef alarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bölgede, yerinden edilmiş Filistinli ailenin çadırını hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah kentine yönelik başka bir saldırısında bir Filistinli öldü.

HASTANEYE BOMBA YAĞDI

Tel es-Sultan'daki Endonezya Hastanesi'nin üst katı İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları, hastaneyi ve Tel es-Sultan Kliniği'ni hedef alması sonucunda Filistinli aile yeniden yerinden edildi.

BUREYC MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda "Akl" ailesine ait evi hedef aldı. Bureyc pazarında İsrail ordusu tarafından bombalanan evde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc kampında başka bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun "el-Guseyn" ailesine ait evi bombalaması nedeniyle en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

ÇADIR KAMPTA ÖLÜ SAYISI 45'E YÜKSELDİ

İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş, 249'u da yaralanmıştı.

İsrail ordusunun UAD kararından 2 gün sonra düzenlediği bu saldırı çok sayıda ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile siyasi ve sosyal çevreler tarafından kınanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.