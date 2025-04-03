İsrail katliama doymuyor! Bu kez de okul bombaladılar: 27 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, soykırıma devam ediyor. Ateşkesi bozarak saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de Gazze'de bir okulu hedef aldı. Hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 27 Filistinli hayatını kaybetti.