İsrail katliama doymuyor! Bu kez de okul bombaladılar: 27 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, soykırıma devam ediyor. Ateşkesi bozarak saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de Gazze'de bir okulu hedef aldı. Hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 27 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözlerine önünde Gazze’deki katliamlarına devam ediyor. Son saldırılarda yine onlarca Filistinli katledildi. İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu okula yönelik saldırısı "katliam" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, saldırıda 27 kişinin öldüğü, en az 70 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, saldırıda Hamas'ın "komuta merkezini" hedef aldıkları iddia edildi.