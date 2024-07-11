İsrail katliamlara devam ediyor! Önce şehirden kovdular, sonra kaçanları vurdular

11 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:11

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail askerlerinin şehrin Tal el-Hava semtine düzenlediği saldırıda, Gazze'de cesetlerin "sokakları doldurduğunu" ve en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere şehri terk etmeleri yönündeki emirlerinin, güvenli bir yere gidemeyen sivillere karşı bir tür "psikolojik savaş" olduğunu söylüyor.

"ALINMAZLARSA KÖPEKLER TARAFINDAN YENECEKLER"

Al Jazeera'ye konuşan bir kadın Gazze'nin Şucaiyye mahallesindeki Yermuk Stadyumu'ndan geçmek istediğini ancak sokaklarda İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulmuş Filistinlilerin cesetlerinin olduğunu öğrendiğini söyledi.

"Sağlık görevlileri ve itfaiyecilerden en azından cesetlerin sokakta kalmaması için yardım istemeye geldik. Aksi takdirde, yollardan alınmazlarsa cesetleri köpekler tarafından yenecek. Gömülmeleri gerekiyor."

Ancak bölgedeki bir başka adam sağlık görevlilerinin cesetlere ulaşamadığını söyledi.

"Bize cesetleri almak için talimatları olmadığını ve ölenlere yaklaşan herkesin doğrudan vurulacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

Birçok kişi sokakta yürüyen bir adamın keskin nişancı tarafından başından vurulduğunu gördüklerini söyledi. Daha sonra birkaç kişi cesedi almayı başardı.

Adamlardan biri, "Bu kişi sakin sakin yürüyordu ve sonra kafasına bir kurşun sıkıldı. Aşağı indik ve onu buraya getirdik," ifadelerine yer verdi.