İsrail kendi İHA'sını yanlışlıkla vurduğunu duyurdu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 19:46 - Güncelleme : 30 May 2024 19:51
Gazze'de saldırıları sürdüren İsrail güçleri, kendi ordusuna ait hava savunma sistemiyle İHA'sını vurdu.
İsrail, kendi İHA’sını vurdu. İsrail ordusu, İsrail hava savunma sistemi tarafından Shlomi kasabası üzerinde İsrail’e ait İHA’nın yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı