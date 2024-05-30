İsrail kendi İHA'sını yanlışlıkla vurduğunu duyurdu

30 May 2024 19:46 - Güncelleme : 30 May 2024 19:51

İsrail, kendi İHA’sını vurdu. İsrail ordusu, İsrail hava savunma sistemi tarafından Shlomi kasabası üzerinde İsrail’e ait İHA’nın yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.