İsrail komandolarından Lübnan'a çıkarma: Denizden geldiler, Hizbullah komutanını kaçırdılar! İşte o anlar

03 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:20

İsrail askerlerinin, denizden çıkarma yaparak bir Lübnan vatandaşını kaçırdığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, BMGK'ya İsrail'in 'çıkarma operasyonunu' şikayet etti.

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İsrail donanma askerleri, 1 Kasım günü denizden Lübnan​'a çıkarma yaptı. İsrail askerleri, Hizbullah​'ın üst düzey komutanı 'İmad Ahmaz' olarak adlandırılan adamı kaçırarak İsrail'e götürdü. Lübnan'ın Şemal vilayetine bağlı Betrun'a çıkarma yapan İsrail komandoları, Lübnan medyasına göre, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı.

''İSRAİL'İN LÜBNAN'A EN DERİN OPERASYONU''

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bir vatandaşının kaçırılmasını BMGK'ya şikayet edeceğini bildirdi. ABD medyasından New York Times çıkarmayı, ''İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon'' olarak nitelendirdi.

KAÇIRILAN ADAMIN KOMŞULARI KONUŞTU

Lübnan medyası dün bir kişinin bir düzineden fazla silahlı adam tarafından götürüldüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

Komşuları gemi kaptanı olan adamın Hizbullah mensubu olup olmadığını bilmediklerini söylerken, AP haber ajansının geçtiği görüntülerde kaçırılan adamın evinin önünde büyük bir kalabalık olduğu ve kapısının Lübnanlı yetkililer tarafından mühürlendiği görüldü.

BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.