Orta Doğu'da gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşeceği öne sürüldü. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 2 hafta sonra Washington'da bir araya geleceğini iddia etti.

HABERİN ÖZETİ İsrail-Lübnan geriliminde yeni aşama: Trump-Netanyahu-Avn üçlüsü görüşecek Orta Doğu'daki gerilimin ortasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Washington'da görüşeceği öne sürüldü. İsrail basını, Trump, Netanyahu ve Avn'ın 2 hafta sonra Washington'da bir araya geleceğini iddia etti. Görüşmenin güvenlik durumu ve çatışmaların yeniden başlamasına bağlı olacağı belirtildi. İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Lübnan hükümeti, ülkedeki yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in i24 televizyonu, Netanyahu'nun 11 Mayıs'ta başlayan haftada bu görüşme için Washington'a gideceği ileri sürüldü.

Trump-Netanyahu-Avn üçlüsünün Washington'da bir araya geleceği iddia edilen haberde, görüşmenin güvenlik durumu ve çatışmaların yeniden başlamasına bağlı olacağı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını vurgulamıştı.