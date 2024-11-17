İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi! Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü

17 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:55

İsrail hava saldırısı ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Düzenlenen saldırı sonucu Hizbullah'ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü.

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru: Binalar yerle bir oldu

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru: Binalar yerle bir oldu

Lübnan​'ın başkenti Beyrut’ta nüfusun yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen İsrail saldırısında Hizbullah’ın medya ilişkileri sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü.

İsrail'e ait füzeler bombardımanlardan kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa mahallesini vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afif’in saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. İnsan kalabalığının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş açıldığı aktarıldı.