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İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi! Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:55

İsrail hava saldırısı ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Düzenlenen saldırı sonucu Hizbullah'ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü.

Lübnan​'ın başkenti Beyrut’ta nüfusun yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen İsrail saldırısında Hizbullah’ın medya ilişkileri sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü.

İsrail'e ait füzeler bombardımanlardan kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa mahallesini vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi! Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü - 1. Resim

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afif’in saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. İnsan kalabalığının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi! Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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