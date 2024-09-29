İsrail Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor! Sınıra tanklar ve binlerce asker yığıldı

29 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:35

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmüştü. Hava saldırısından hemen sonra harekete geçen İsrail ordusu, tankları Lübnan sınırına yığdı. Öte yandan İsrail binlerce askerini daha göreve çağırdı ve bu da yakın bir kara harekatı endişelerini körükledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant​ cumartesi günü, Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın Beyrut​'ta öldürülmesinden saatler sonra İsrail'in askeri operasyonunu genişletme olasılığı üzerine görüşmelerde bulundu.

Gallant'ın ofisi, Lübnan sınırında "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) faaliyetlerinin kuzey sahasında genişlemesi” ile ilgili olarak "operasyonel bir durum değerlendirmesi" yaptığını söyledi.

İki ABD'li yetkili "kara operasyonunun" başladığını ya da başlamak üzere olduğunu söyledi. Yetkililer Lübnan'a yapılacak bir kara harekatının muhtemelen sınırlı olacağını da sözlerine eklediler.

YEDEK ASKERLER HAREKETE GEÇTİ

Fotoğraflarda cumartesi günü İsrail tanklarının ve askerlerinin sınıra yığıldığı görülüyordu. İsrail olası bir kara harekatına hazırlanmak üzere 2 tugay konuşlandırdı.

Nasrallah'ın ölümünden saatler sonra İsrail ordusu 3 tabur yedek askeri daha harekete geçirdi.

Cuma gecesi İsrail'in son dakika operasyonuyla Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı 80'den fazla bombayla vurduğu bildirildi. Nasrallah, İsrail'in Beyrut'un bir banliyösünde karargahı hedef alan onlarca hava saldırısı düzenlediği sırada öldürüldü.