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 | Berkay Alptekin

İsrail, Lübnan'da bir araca saldırı düzenledi! 1 ölü

İsrail, Lübnan ile yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

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İsrail, Lübnan'da bir araca saldırı düzenledi! 1 ölü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 14:59

Sağlık Bakanlığı, ordusunun sınıra yakın şehrinde bir aracı hedef aldığını ve düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Sayda kentinin El-Kasımiyye, Ezrariyye ve Ensariyye beldelerinin yanı sıra Nebatiye kentinin çeşitli beldelerinde de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İSRAİL NEREDEYSE HER GÜN SALDIRI DÜZENLİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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#İsrail
#Lübnan
#hava saldırısı
#sur
#iha saldırısı
#Ateşkes İhlali
#Sayda
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