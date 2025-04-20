İsrail, Lübnan’da bir aracı hedef aldı: Ölü ve yaralı var

İsrail, Lübnan ile yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Lübnan ile arasında ateşkes olan İsrail, bir kez daha saldırılarıyla ihlal etti. Lübnan’ın güneyinde hava saldırısı düzenleyen İsrail güçleri bir aracı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sidon ve Sur şehirleri arasında, iç kesimlerde yer alan Kaouthariyet al-Saiyad bölgesinde İsrail’in bir araca düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı" ifadelerine yer verildi.

HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI 'HASSAS' BİR MESELE

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının "hassas" bir mesele olduğunu ve bunun uygulanmasının doğru şartları gerektirdiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aoun, "Silah taşıma yetkisinin sadece devlete ait olması, sivil barışın korunması açısından hassas ve dikkatle ele alınması gereken bir meseledir. Silah taşıma yetkisi devlete ait olacak, bunu uygulayacağız, ancak bunun için uygun şartların oluşmasını beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki herhangi bir tartışmalı iç meselenin ancak uzlaşmacı, çatışmadan uzak bir diyalog ve iletişim yoluyla ele alınabileceğini belirten Aoun, "Aksi takdirde Lübnan’ı felakete sürükleriz" uyarısında bulundu.