İsrail'den Lübnan’a üst üste saldırılar!

LÜBNAN NEREDE?

Lübnan'ın güney sınırı İsrail ile paylaşılırken, Suriye doğuda ve kuzeyde Lübnan ile sınır komşusudur ve ülkenin batı ucu Akdeniz ile sınır komşusudur. Lübnan'ın başkenti, 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan ve ülkenin Akdeniz kıyısının orta noktasındaki bir yarımadada yer alan Beyrut'tur.