İsrail'den Lübnan’a üst üste saldırılar!

İstanbul
İsrail, Lübnan topraklarına saldırdı. Ülkenin güneyindeki Jbaa ve Zahleti kasabaları arasındaki bölge ile Baalbek bölgesine hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Jbaa ve Zahleti kasabaları arasındaki bölge ile Baalbek bölgesine hava saldırıları düzenlediğini aktardı.
Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.