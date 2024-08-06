İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubunu öldürdü!

06 Ağustos 2024 00:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 00:35

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü duyurdu

Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikaste uğramasının ardından Orta Doğu'da hareketlilik arttı. İran'dan İsrail'e saldırı tehditleri artarken Lübnan destekli Hizbullah'a ise İsrail'den hava saldırısı düzenlendi.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğü belirtildi.

İSRAİL GÖRÜNTÜ YAYINLADI!

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin bir görüntü yayınlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu iddia etti.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.