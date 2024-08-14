İsrail, Lübnan'ın güneyini savaş uçaklarıyla vurdu!

14 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:03

İran ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi! Tek şartı var

İran ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi! Tek şartı var

İsrail, 10 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken bir yandan da İran ve Hizbullah gerilimi devam ediyor. İsrail'in Lübnan'da nokta atışıyla Hizbullah lideri Fuat Şükür'ü öldürmesinin ardından gerilim tırmandı.

Hizbullah güçleri, İsrail'e karşı saldırılarını artırdı İsrail de savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.