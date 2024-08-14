İsrail, Lübnan'ın güneyini savaş uçaklarıyla vurdu!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:03
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü savaş uçaklarıyla vurdu. Bölgede saldırılar devam ederken Hizbullah güçleri de karşılık veriyor.
İsrail, 10 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken bir yandan da İran ve Hizbullah gerilimi devam ediyor. İsrail'in Lübnan'da nokta atışıyla Hizbullah lideri Fuat Şükür'ü öldürmesinin ardından gerilim tırmandı.
Hizbullah güçleri, İsrail'e karşı saldırılarını artırdı İsrail de savaş uçaklarıyla karşılık verdi.
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı