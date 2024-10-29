İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

29 Ekim 2024 23:53 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 23:58

İsrail bu defa Lübnan'ın güneyini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde yer alan Harat Saida'yı hedef almasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.