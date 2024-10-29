İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ekim 2024 23:53 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 23:58
İsrail bu defa Lübnan'ın güneyini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde yer alan Harat Saida'yı hedef almasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
İşgalci İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Harat Saida bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 787’ye, yaralıların sayısının ise 12 bin 772’ye yükseldiğini ifade etti.
Kaynak: tgrthaber.com