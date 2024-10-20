İsrail, Lübnanlı askerlerin aracını hedef aldı: Ölüler var

20 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:11

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde askeri araca düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Öte yandan, Lübnan'dan İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldığı bildirildi.

İsrail yine Gazze'de sivilleri vurdu: En az 73 ölü

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İsrail, Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan​ Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayn Ebel kasabasında orduya ait bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

LÜBNAN'DAN 100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yukarı Celile bölgesine 30 füze atıldığının gözlemlendiği belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin bu füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının ise bölgeye düştüğü aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinden Batı ve Yukarı Celile bölgelerine 70 füzenin fırlatıldığı, düşen bazı füzelerin yangına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesine de 3 füze atıldığı ve bunlardan 1'ine müdahale edildiği, kalan ikisinin ise açık alana düştüğü aktarıldı.