İsrail medyasından dikkat çeken Akıncı analizi: Öve öve bitiremediler

23 May 2024 11:34 - Güncelleme : 23 May 2024 12:02

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından İran Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, vekaleten koltuğa oturdu. Ülkede 50 gün içinde yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için seçimler yapılması gerekiyor. Helikopter kazasında beraberindeki 8 kişiyle hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ROTASI

Reisi'nin düşen helikopterinin enkazını bulan Akıncı TİHA, tarihi bir göreve imza attı. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapınca Türk Akıncı TİHA'sı İran arama ekiplerine enkazı bulmaları için en önemli desteği verdi. FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

AKINCI, İSRAİL MEDYASINDA

Havada 7 saat 27 dakika uçuş gerçekleştiren ve görevini başarıyla tamamlauan Bayraktar Akıncı, dünya medyasının manşetlerini süsledi. Tarihi görevi balşarıyla yerine getiren ve enkazı kaza tespit eden Akıncı, bu kez de İsrail medyasında geniş yer aldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Jerusalem Post (JP) 'Analistler Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor' başlığını tercih etti. Risk istihbarat şirketi RANE'nin Orta Doğu analisti Ryan Bohl, Batılı ülkelerden temin edilen Türk İHA'larındaki radar tespiti gibi unsurların, onları arama kurtarma operasyonlarında İran İHA'larından daha yetenekli hale getireceğini söyledi.



''TÜRK ÇIKARLARINA HİZMET EDİLMESİNİ SAĞLIYOR''

''NATO'nun bir parçası olmak, Türkiye'nin onlarca yıldır bu teknolojilere erişimini sağladı'' diyen Bohl, ''Son arama misyonu Türkiye'nin Washington'u yabancılaştırmadan ABD'nin rakibe yardım etmesine olanak sağladı. Bu misyon çok fazla riske neden olmadan Türk çıkarlarına hizmet edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin orta güç konumunun ve hükümetinin politikalarını ve askeri stratejilerini bunun etrafında nasıl konumlandırdığının gerçekten harika bir örneği.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKLER EN YETENEĞİNİ GÖSTERDİ''

BlueBay Asset Management'ta stratejist olan Timothy Ash ise Türkiye'nin son dönemde drone kullanımının büyük bir pazarlama fırsatı olduğunu belirtirken şu yorumda bulundu; ''Türkler en iyi yeteneği gösterdi. Korkunç havalarda ve sert rüzgarlarda yerden yüz metre kadar yüksekte uçtuğunuzu hayal edin.''