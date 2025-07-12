Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail mezarlıkları kuşattı! Morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yer alan mezarlıkları kuşatarak saldırılar düzenliyor. Gerçekleşen saldırıların ardından Filistinliler yakınlarını defnedecek alan bulamazken, morgların cesetlerle dolduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 14:38

Filistinliler, 'a bağlı Mevasi bölgesinde barınacak yer bulamadıkları için mezarlıkları mesken tutmuş ve çadırlarını buralara kurmuştu. Ancak ordusu 10 Temmuz'da Han Yunus'taki mezarlıklara buldozerlerle girdi ve yakınlarındaki çadırları tahrip etti.

Ordunun, mezarlıkları kuşatması nedeniyle Filistinliler, vefat eden yakınlarını defnedemedi ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesi morgu cesetlerle doldu.

İsrail mezarlıkları kuşattı! Morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu

TOPLU MEZARLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Han Yunus'taki mezarlıklar sorumlusu ve aynı zamanda Nasır Hastanesi morgunda gönüllü olarak çalışan Tafiş Ebu Hatab, "İsrail ordusu şu an Han Yunus'taki mezarlıkları işgal etmiş durumda ve ölülerimizi götürüp oraya defnedemiyoruz. Hastanenin morgu cesetlerle dolu. Bize bu insanları defnedebileceğimiz bir yer gösterin." ifadeleriyle feryat etti.

Hastanede her yerin cesetlerle dolu olduğunu söyleyen Ebu Hatab, "50-60 naaş var, aileleri onları nereye defnedeceklerini bilmiyor. Eğer bu durum böyle devam eder ve mezarlara defin yapılamazsa, bu naaşları toplu mezarlara gömmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun bu mezarlıklarda ne aradığını kimsenin bilmediğini kaydeden Ebu Hatab, şu sözlere yer verdi:

"Savaşın başından bu yana 14 bini aşkın kişiyi defnettim ama bugün hiç bir şey yapamıyorum. Bu mezarlıklara gidecek olan kişi bunu hayatıyla ödüyor."

İsrail mezarlıkları kuşattı! Morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu

GÖÇ ÖLDÜKTEN SONRA DA DEVAM EDİYOR

Yakınlarını kaybeden Filistinlilerden kimi çaresizlik içinde cenazelerinin başında ne yapacaklarını düşünürken kimi de ulaşım sıkıntısına rağmen yakınlarını uzak yerlere defnetmek zorunda kaldı.

17 yaşındaki oğlu Hamza'yı kaybeden Filistinli anne Hiba Bereke, oğlunu Deyr el-Belah'ta defnetme kararı aldı ve göz yaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

Sabrin Ebu Hayye ise Şakuş bölgesinde bir okula düzenlenen saldırıda amcasını kaybettiğini, amcasını enkaz altından çıkarmaya giden kuzenlerinin de Beni Süheyla'da uğradıkları saldırıda hayatlarını kaybettiklerini kaydetti.

Ebu Hayye, kuzenlerinden birini okul yakınlarına defnetmek zorunda kaldıklarını, diğerini de oraya defnedeceklerini söyledi.

Daha önce kızı Rua Kudeyh'i dün de yeğenini kaybeden Filistinli bir başka kadın ise "Şehitlere bile rahat yok." diyerek gençlerin uzak bir yere defnetmeye götürdüğü yeğeni Muhammed Kudeyh'in ardından üzüntüsünü dile getirdi.

'deki Vakıflar Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 10 Temmuz'da mezarlıkları iş makineleriyle tahrip ettiği ve ölülerin cesetlerini çaldığı belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Güvenlik Kabinesi'nden şaşırtan karar: Uluslararası kuruluşların insani yardımına onay
İsrail Gazze'de terkedilen evleri vuruyor!
ETİKETLER
#türkiye
#gazze
#İsrail
#han yunus
#filistin
#savaş
#Mezarlıkları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.