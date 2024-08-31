İsrail'de Netanyahu öfkesi büyüyor: Devletin sabotajcısı!

31 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 23:57

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

İsrail’in Tel Aviv kentinde toplanan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

“SUÇLUSUN”

İsrail’de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv’de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için “Suçlusun”, “Doğrudan hapse gir” pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

GÖZALTILAR VAR

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.

EN AZ 3 ÖLÜ!

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana kanlı saldırılar düzenliyor. Gazze Şeridi’nde 40 bin 691 Filistinliyi katleden İsrail güçleri saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının hastanenin çevresini hedef aldığını ve acil yardım ve kurtarma ekiplerinin hala ölü ve yaralıları almak için çalıştığını aktardı.