İsrail nokta saldırılarıyla Lübnan'ı hedef alıyor: Örgüt liderleri hedefte! Hizbullah misillemelerini sürdürüyor

30 Eylül 2024 09:15 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:30

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılarına aralıksız devam ediyor. 2006 yılından beri İsrail'in dokunmadığı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi de hedef oldu. İsrail ordusu, nokta atışlarıyla Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Hizbullah liderlerini öldürdü. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Son dakika | Netanyahu emretti Nasrallah öldürüldü! İsrail'den Hizbullah'a bir darbe daha geldi

Son dakika | Netanyahu emretti Nasrallah öldürüldü! İsrail'den Hizbullah'a bir darbe daha geldi

Canlı Anlatım Özeti HAMAS LİDERİ DE LÜBNAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

LÜBNAN'DA FİLİSTİN KURTULUŞ CEPHESİ LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İRAN'DAN 'HANİYE İNTİKAMI' İTİRAFI

İSRAİL'DEN LÜBNAN SINIR KAPISINA SALDIRI

2006'DAN BERİ BİR İLK!

HİZBULLAH LİDERİ KİM OLACAK? HENÜZ BELİRSİZ

30.09.2024 08:45

HAMAS​ LİDERİ DE LÜBNAN​'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinin ardından Hamas, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el-Amin'in öldürüldüğünü duyurdu.

30.09.2024 08:37

LÜBNAN'DA FİLİSTİN KURTULUŞ CEPHESİ LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut​'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

30.09.2024 07:05

İRAN'DAN 'HANİYE İNTİKAMI' İTİRAFI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi.

30.09.2024 04:02

İSRAİL'DEN LÜBNAN SINIR KAPISINA SALDIRI

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.

30.09.2024 02:03

2006'DAN BERİ BİR İLK!

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu. Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

30.09.2024 02:00

HİZBULLAH LİDERİ KİM OLACAK? HENÜZ BELİRSİZ

Hizbullah, İsrail saldırısında yaşamını yitiren genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

30.09.2024 01:28

LÜBNAN'DA 1 GÜNDE CAN KAYBI 105

İsrail ordusunun Lübnan'da dün düzenlediği hava saldırılarında 105 kişinin hayatını kaybettiği, 359 kişinin yaralandığı bildirildi.