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İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
13 Aralık 2024 03:51 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 03:57

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir binayı vurdu. Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi​'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı​ gerçekleştirdi.

İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı - 1. Resim

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı - 2. Resim

Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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