İsrail önce göçe zorladı ardından katliam yaptı!

22 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:48

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

İsrail ordusu, Gazze'de daha önce 'güvenli yer' olduğunu iddia ettiği Han Yunus şehrinin boşaltılması için talimat verdi. Uzun bir süredir gidecek güvenli bir yer bulamayan Filistinliler yeniden yollara düştüğünde ise katliam yeniden başladı. İsrail ordusu, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında saldırdı.

ZORUNLU GÖÇ SIRASINDA KATLİAM

Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin bazılarının gözyaşlarına hakim olamaması kameraya yansıdı.

Tahliye için araç bulamayan aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli, bölgeden yürüyerek ayrılmaya çalıştı. Yaşlı bir Filistinlinin koltuk değnekleriyle yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

HAN YUNUS'TA 400 BİN FİLİSTİNLİ BULUNUYORDU

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorlamıştı.

Yerel kaynaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 400 bin Filistinlinin bulunduğunu belirtiyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.