İsrail ordu helikopteri, başka bir helikopterle taşındığı sırada düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle orduya ait Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin işgal altındaki Batı Şeria'da açık bir alana iniş yaptığı ifade edildi.

Bu sabah başka bir helikopterle yapılan kurtarma operasyonu esnasında, taşınan helikopteri halatın kopması sonucu düştüğü belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralarca görüntülendi.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf, İbranice'de Owl olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin taşınmasında kullanıyor.