İsrail ordusu Beyrut'u bombalıyor! BM gözlem kulesi yıkıldı

20 Ekim 2024 22:21 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:59

İsrail ordusu Lübnan'ın her yerini bombalamaya başladı. Gelen bilgilere göre Marhavin'de Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) gözlem kulesi de yıkıldı.

İsrail ordusu Lübnan​'ı yeniden ağır bombardıman altına tutmaya başladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ait gözlem kulesi ve çevre telleri de saldırıya uğradı. Beyrut'un güney banliyösüne hava saldırısı gerçekleştiği öğrenildi.

BM​ GÖZLEM KULESİ YIKILDI

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) açıklama yaparak "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı." dedi. Açıklamada, "İsrail ordusuna ve tüm aktörlere" BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı.

BM mevzilerini ihlal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusu, defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.