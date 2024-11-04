İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah'ın önemli görevlerdeki ismi Ali Barakat öldürüldü

04 Kasım 2024 07:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:02

Hizbullah’ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat öldürüldü. İsrail ordusu bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İsrail güçleri, Hizbullah’ın önemli ismi Ali Barakat’ın öldürüldüğünü açıkladı.. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada “Ali Barakat, İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayarak Hizbullah’ın hava kuvvetleri birimi için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ayrıca Hizbullah​ için seyir füzeleri ve İHA'ların geliştirilmesinde de görev almıştır” şeklinde ifade edildi.

HİZBULLAH: HAYFA VE MERON BÖLGELERİNİ VURDUK

Hizbullah, Hayfa şehri ile Meron bölgelerindeki İsrail askeri üslerine yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.. Ayrıca İsrail'in Ayelet HaShahar, Sha'al, Hatzor ve Dalton yerleşimlerinin roket ve füzelerle hedef alındığı aktarıldı. İsrail’den saldırılara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.