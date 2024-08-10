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İsrail ordusu Gazze'den göçenlerin sığındığı okula saldırdı! 100'ü aşkın ölü var

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 06:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 06:12
İsrail ordusu Gazze&#039;den göçenlerin sığındığı okula saldırdı! 100&#039;ü aşkın ölü var

Son dakika haberi... İsrail güçleri Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı okula saldırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı
 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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