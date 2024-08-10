İsrail ordusu Gazze'den göçenlerin sığındığı okula saldırdı! 100'ü aşkın ölü var

10 Ağustos 2024 06:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 06:12

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı



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