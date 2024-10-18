İsrail ordusu görüntüleri paylaştı: Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

18 Ekim 2024 00:35 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:39

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı. Dron kamerasıyla çekilen videoda Sinvar'ın yaralı olduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.

Gazze'de terör estiren İsrail, son dönemde gerçekleştirdiği üst düzey suikastlara bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi​'nin güneyine düzenlediği saldırıda Hamas​ Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar​'ı öldürdü. İsrail ve ABD Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğrularken, Hamas'tan ise net bir açıklama gelmedi.

YAHYA SİNVAR'IN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Sinvar’ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.

ÜZERİNDEN ÇIKANLARI SERVİS ETTİLER

Öte yandan İsrail medyası, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü ortaya koyan fotoğraflarını servis etti. Söz konusu görüntülerde suikast​ sonrası Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanlar ortaya konuldu.