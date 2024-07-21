İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:59
İsrail, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Filistinliler bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırının ardından bölge duman ve toz bulutlarıyla kaplandı.
Bölgedeki bir Filistinli, bir binaya sığınarak korunmaya çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı