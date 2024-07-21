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İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:59
İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı&#039;na saldırı düzenledi

İsrail, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Filistinliler bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 1. Resim

Saldırının ardından bölge duman ve toz bulutlarıyla kaplandı.

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 2. Resim

Bölgedeki bir Filistinli, bir binaya sığınarak korunmaya çalıştı.

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 3. Resim

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 4. Resim

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 5. Resim

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 6. Resim

İsrail ordusu Nasirat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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