İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

30 Eylül 2024 07:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:30

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İsrail, Yemen'e bomba yağdırdı ve tehdit etti: Bize hiçbir yer uzak değil

İsrail, Yemen'e bomba yağdırdı ve tehdit etti: Bize hiçbir yer uzak değil

Gazze​'yi hedef alan israil ordusunun hedefinde bu kez Lübnan​ var. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.

Saldırılarında masum sivilleri hedef alan İsrail'in bu saldırısında da ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.

Hedef alınan sınır kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlıyor.