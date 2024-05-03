İsrail ordusu ve Netanyahu arasında 'tehlikeli anlaşmazlık'
İsrail'de halk tarafından istifası istenen Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordunun da arası açılıyor. İsrail basını, ordu ve Netanyahu arasında 'tehlikeli bir anlaşmazlık' olduğunu yazdı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı sesler her geçen gün daha da artıyor. İsrail basını son olarak Netanyahu ile ordu arasındaki anlaşmazlığı yazdı, boyutun tehlikeli olduğu ifade edildi.
Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Netanyahu'nun "Gazze'deki kazanımları" tehlikeye attığı görüşünde oldukları kaydedildi.
''TEHLİKELİ BİR ANLAŞMAZLIK''
Netanyahu ile ordu arasında esir takası, savaş sonrası süreç, Refah'a saldırı, Lübnan sınırındaki Hizbullah'la gerilim ve Gazze savaşına tahsis edilen savunma bütçesi konularında 'tehlikeli bir anlaşmazlık' olduğu belirtildi. Ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlıkların son haftalarda arttığına işaret edildi.
NETANYAHU, BIDEN'IN BASKILARINA BOYUN EĞİYOR
Söz konusu haberde, Genelkurmay Başkanı'nın birçok kez Refah'a girme kararı aldığı ancak Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın baskılarıyla kararlılık gösteremediği iddia edildi.
Güvenlik yetkililerinin "Hamas'ı yenme ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırarak savaş durumunu sona erdirmek istedikleri" savunulan haberde, söz konusu yetkililerin Netanyahu'nun kararsızlığı nedeniyle hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.
GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.