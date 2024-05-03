İsrail ordusu ve Netanyahu arasında 'tehlikeli anlaşmazlık'

03 May 2024 08:51 - Güncelleme : 03 May 2024 09:04

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı sesler her geçen gün daha da artıyor. İsrail basını son olarak Netanyahu ile ordu arasındaki anlaşmazlığı yazdı, boyutun tehlikeli olduğu ifade edildi.

Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Netanyahu'nun "Gazze'deki kazanımları" tehlikeye attığı görüşünde oldukları kaydedildi.

''TEHLİKELİ BİR ANLAŞMAZLIK''

Netanyahu ile ordu arasında esir takası, savaş sonrası süreç, Refah'a saldırı, Lübnan sınırındaki Hizbullah'la gerilim ve Gazze savaşına tahsis edilen savunma bütçesi konularında 'tehlikeli bir anlaşmazlık' olduğu belirtildi. Ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlıkların son haftalarda arttığına işaret edildi.

NETANYAHU, BIDEN'IN BASKILARINA BOYUN EĞİYOR

Söz konusu haberde, Genelkurmay Başkanı'nın birçok kez Refah'a girme kararı aldığı ancak Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın baskılarıyla kararlılık gösteremediği iddia edildi.

Güvenlik yetkililerinin "Hamas'ı yenme ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırarak savaş durumunu sona erdirmek istedikleri" savunulan haberde, söz konusu yetkililerin Netanyahu'nun kararsızlığı nedeniyle hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.