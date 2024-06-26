İsrail'in askeri üssünde panik: Büyük bir yangın çıktı!

26 Haziran 2024 00:50 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:55

İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu da kayıplar vermeye devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail ordusuna ait Ofrit Askeri Üssü çevresinde büyük bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle üstte de panik yaşandı.

“BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI”

İsrail ordu radyosunun haberinde, “Scopus Dağı'ndaki (Cebel el-Meşarif) Ofrit üssü yakınlarında büyük bir yangın çıktı. 12 itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, kundaklama şüphesinin araştırıldığı vurgulanırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahia kentindeki Abu Awad ailesine ait eve saldırı düzenledi. Evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğu bildirildi. Sivil Savunma ekipleri ve bölgede yaşayan Filistinliler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.